Израиль передумал бомбить ядерные заводы в Иране — СМИ

Тель-Авив не будет атаковать ядерные объекты Ирана в качестве ответного удара. Израиль решил сохранить их на тот случай, если Тегран пойдет на эскалацию.

Израиль отказался от ударов по иранским ядерным объектам и сосредоточился на военных, пишет американское издание New York Times со ссылкой на источники из Тель-Авива.

Газета передает, что Израиль, вместо ударов по ядерным заводам, возможно, ударит по военным базам, а также разведывательным и командным центрам Исламской Республики.

«По крайней мере в начале Израиль, скорее всего, не сделает целью наиболее значимые ядерные объекты»

- New York Times

Помимо этого, издание подчеркивает, что Тель-Авив ударит по иранским ядерным объектам в том случае, если Тегеран решится на дальнейшую эскалацию конфликта.

Удары Ирана по Израилю

Напомним, 1 октября Иран во второй раз в истории совершил ракетную атаку на Израиль, заявив об акте самообороны. В Тель-Авиве сообщили, что Тегеран выпустил порядка 180 ракет.

Там же сказали, что большая часть снарядов удалось перехватить, жертв нет, а урон оказался минимальным. В свою очередь, в Тегеране сказали о поражении военных объектов Израиля.