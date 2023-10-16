Израиль опроверг прекращение огня в секторе Газа

Опубликовано: 10:48, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Информация о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа сегодня не соответствует действительности. Ее опровергли как в Израиле, так и в ХАМАСе.

Израиль и ХАМАС не подтвердили сообщений, ранее распространенных СМИ о том, что на пять часов объявлено перемирие.

"На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и отъезда иностранцев"

– офис премьера Израиля

Этим утром появились сообщения о том, что стороны договорились на несколько часов прекратить огонь, чтобы позволить жителям Газы через КПП "Рафах" выехать в Египет, а автомобилям гумпомощи въехать в сектор.

"Информация о перемирии и открытии КПП "Рафах", которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности"

– ХАМАС