Израиль в секторе Газа остановит огонь на пять часов

Израильские военные в эти минуты должны прекратить обстрел сектора Газа - анонсировано временное прекращение огня.
"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов"
– телеканал i24
Паузой в военных действиях смогут воспользоваться иностранные жители Газы, чтобы покинуть сектор через КПП "Рафах". Кроме того, в ближайшие часы в Газу может быть осуществленная поставка гуманитарной помощи - на границе сектора с Египтом возможности въехать в анклав ожидает сотня грузовиков с гумпомощью.
Отметим, что информация в СМИ разнится: по сведениях Al Arabiya обе стороны пришли к соглашению и введении временного режима прекращения огня, по данным канала Al Mayadeen, администрация сектора Газа не имеет информации о планируемом прекращении огня в гуманитарных целях.