Израиль в секторе Газа остановит огонь на пять часов

Опубликовано: 9:26, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько часов предоставит сегодня ЦАХАЛ для того, чтобы иностранцы покинули сектор Газа, а в анклав были доставлены гуманитарные грузы. Прекращение огня продлится около пяти часов.

Израильские военные в эти минуты должны прекратить обстрел сектора Газа - анонсировано временное прекращение огня.

"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов"

– телеканал i24

Паузой в военных действиях смогут воспользоваться иностранные жители Газы, чтобы покинуть сектор через КПП "Рафах". Кроме того, в ближайшие часы в Газу может быть осуществленная поставка гуманитарной помощи - на границе сектора с Египтом возможности въехать в анклав ожидает сотня грузовиков с гумпомощью.

Отметим, что информация в СМИ разнится: по сведениях Al Arabiya обе стороны пришли к соглашению и введении временного режима прекращения огня, по данным канала Al Mayadeen, администрация сектора Газа не имеет информации о планируемом прекращении огня в гуманитарных целях.