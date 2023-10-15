Израиль открыл гуманитарный коридор для жителей Газы

Опубликовано: 10:30, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Израиля открыли гуманитарный коридор в секторе Газа. Он будет работать с 10:00 до 13:00. Коридор позволит мирным гражданам переместиться в южные части Газы.

Издание Jerusalem Post сообщило об открытии Израилем гуманитарного коридора для мирных граждан в секторе Газа.

По информации армии обороны Израиля, коридор открылся в 10:00 по местному времени (совпадает с мск) и закроется в 13:00. Он открыт для того, чтобы мирные жители смогли перебраться в южные части Газы.

ЦАХАЛ заявил, что не будет обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.

Тем временем, газета The New York Times передает, что наземная операция Израиля в Газе отложена из-за осадков.