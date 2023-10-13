Путин: Палестина и Израиль должны сосуществовать в мире и безопасности

Опубликовано: 14:07, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту, так как подвергся атаке. Он отметил, что Россия выступает за разрешение конфликта путем переговоров с целью реализации «формулы двух государств».

Российский президент Владимир Путин, выступая на саммите стран СНГ, сообщил, что Израиль имеет право на защиту и мирное сосуществование, так как подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке.

«Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки "на земле»

- Владимир Путин

Он подчеркнул, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта между Израилем и Палестиной путем переговоров и заявил о готовности России к координации со всеми сторонами.

Кроме того, Путин отметил, что переговоры должны завершиться реализацией «формулы двух государств». Глава государства выступил за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, который будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.