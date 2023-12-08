Ханука у горских евреев: когда и зачем отмечают?

Сегодня евреи всего мира начинают отмечать Хануку. О традициях этого праздника у горских евреев рассказывает президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Каждый год в конце осени или начале зимы евреи всего мира отмечают восьмидневный праздник Ханука, который начинается 25-го числа месяца Кислев по еврейскому календарю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ханука отмечается в честь восстановления и повторного освящения Второго храма в Иерусалиме во втором веке до нашей эры. Эти события символизировали прекращение владычества над Землей Израиля греко-сирийской державы Селевкидов, возникшей после крушения империи Александра Македонского.

Изначально Ханука отмечалась не так масштабно по сравнению с Песахом, Шавуот, Рош а-Шана и Суккот. Однако в средневековой Европе ее популярность заметно выросла. Видя, как христиане пышно празднуют Рождество, евреи стремились поднять «престиж» и своего праздника, отмечаемого примерно тогда же.

Когда небольшой отряд еврейских воинов во главе с семьей Маккавеев отвоевал Храм в Иерусалиме, они нашли там всего одну емкость с оливковым маслом, которого хватило бы, чтобы свечи горели всего один день. Однако масла хватило на восемь дней, что называют «ханукальным чудом» Именно поэтому Ханука длится восемь дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ритуалы Хануки

Зажигание специального светильника — главный ритуал Хануки на протяжении двух тысяч лет. Зажигают восемь свечей, по одной в каждый вечер восьмидневного праздника.

У ханукального светильника девять рожков: восемь для основных свечей, а еще один — вспомогательный, от которого зажигают остальные.

Обычай ставить горящий ханукальный светильник на подоконник своего дома — это способ напомнить всему миру, евреям и неевреям, что произошло великое чудо.

Таковы обычаи Хануки — праздника света. Отмечая его каждый год, иудеи надеются, что Божественный свет разгонит тьму, и во всем мире установится царство добра и гармонии.