Ханука у горских евреев: когда и зачем отмечают?

Каждый год в конце осени или начале зимы евреи всего мира отмечают восьмидневный праздник Ханука, который начинается 25-го числа месяца Кислев по еврейскому календарю.
Ханука отмечается в честь восстановления и повторного освящения Второго храма в Иерусалиме во втором веке до нашей эры. Эти события символизировали прекращение владычества над Землей Израиля греко-сирийской державы Селевкидов, возникшей после крушения империи Александра Македонского.
Изначально Ханука отмечалась не так масштабно по сравнению с Песахом, Шавуот, Рош а-Шана и Суккот. Однако в средневековой Европе ее популярность заметно выросла. Видя, как христиане пышно празднуют Рождество, евреи стремились поднять «престиж» и своего праздника, отмечаемого примерно тогда же.
Когда небольшой отряд еврейских воинов во главе с семьей Маккавеев отвоевал Храм в Иерусалиме, они нашли там всего одну емкость с оливковым маслом, которого хватило бы, чтобы свечи горели всего один день. Однако масла хватило на восемь дней, что называют «ханукальным чудом» Именно поэтому Ханука длится восемь дней.
Ритуалы Хануки
Зажигание специального светильника — главный ритуал Хануки на протяжении двух тысяч лет. Зажигают восемь свечей, по одной в каждый вечер восьмидневного праздника.
У ханукального светильника девять рожков: восемь для основных свечей, а еще один — вспомогательный, от которого зажигают остальные.
Обычай ставить горящий ханукальный светильник на подоконник своего дома — это способ напомнить всему миру, евреям и неевреям, что произошло великое чудо.
Таковы обычаи Хануки — праздника света. Отмечая его каждый год, иудеи надеются, что Божественный свет разгонит тьму, и во всем мире установится царство добра и гармонии.