В Москве отметили начало Хануки

В Москве в Джазовом клубе Игоря Бутмана состоялся Ханукальный прием. Мероприятие было организовано Российским еврейским конгрессом. На празднике зажгли первую свечу и рассказали об истории Хануки.

Праздник свечей или Ханука – один из самых радостных дней еврейского календаря. Он напоминает о том, что на смену темным временам приходит свет, а в повседневности всегда найдется место чуду.

Вечер также был посвящен завершению каденции в России посла Израиля Александра Бен Цви.