Израиль эвакуирует население из районов на границе с Ливаном

Опубликовано: 17:53, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Населенные пункты в северной части Израиля могут быть эвакуированы. Приказ подготовиться к эвакуации отдал глава Минобороны страны.

Подготовка к эвакуации населения начинается на севере Израиля. Соответствующее распоряжение отдал израильский министр обороны Йоав Галант.

На севере государство Израиль граничит с Ливаном.

Ранее сегодня ливанская радикальная партия "Хезболла" заявила, что может подключиться к нападению на Израиль, начатому накануне боевиками ХАМАС. По словам представителя ее руководства, это произойдет, если Тель-Авив продолжит действовать так, как делает это сейчас.