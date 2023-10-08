Израиль эвакуирует население из районов на границе с Ливаном

Населенные пункты в северной части Израиля могут быть эвакуированы. Приказ подготовиться к эвакуации отдал глава Минобороны страны.
Подготовка к эвакуации населения начинается на севере Израиля. Соответствующее распоряжение отдал израильский министр обороны Йоав Галант.
На севере государство Израиль граничит с Ливаном.
Ранее сегодня ливанская радикальная партия "Хезболла" заявила, что может подключиться к нападению на Израиль, начатому накануне боевиками ХАМАС. По словам представителя ее руководства, это произойдет, если Тель-Авив продолжит действовать так, как делает это сейчас.