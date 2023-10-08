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Израиль эвакуирует население из районов на границе с Ливаном

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Населенные пункты в северной части Израиля могут быть эвакуированы. Приказ подготовиться к эвакуации отдал глава Минобороны страны.

Подготовка к эвакуации населения начинается на севере Израиля. Соответствующее распоряжение отдал израильский министр обороны Йоав Галант.

На севере государство Израиль граничит с Ливаном.

Ранее сегодня ливанская радикальная партия "Хезболла" заявила, что может подключиться к нападению на Израиль, начатому накануне боевиками ХАМАС. По словам представителя ее руководства, это произойдет, если Тель-Авив продолжит действовать так, как делает это сейчас.

&quot;Хезболла&quot; может присоединиться к нападению на Израиль

"Хезболла" может присоединиться к нападению на Израиль

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