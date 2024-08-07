Из нового автовокзала Ростова пройдут новые маршруты

Уже нынешней осенью с нового автовокзала "Центральный" в Ростове-на-Дону по новым городам России и ближнего зарубежья пройдут новые пассажирские маршруты – автобусы поедут в две столицы, в новые регионы и даже в Грузию.

Из Ростова с автовокзала "Центрального" начали работать новые маршруты – отсюда уже можно уехать в Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Волгодонск, Арпачин, Зимовники и Заветное, сообщает пресс-служба донского министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

"В ближайшие месяцы стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым"

- Минтранс Ростовской области

Вскоре на транспортном пункте пройдут конкурсы маршрутов в Морозовск, Тацинскую, Новошахтинск, Шахты, Семикаракорск, Чертково, передает "АиФ-Ростов".

Впрочем, это не предел – новый рейсы будут ходить и на более дальние расстояния - в Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Сочи, и даже Грузию, сообщили в транспотном ведомстве области.