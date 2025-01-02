Трасса "Таврида" под Севастополем до конца года будет закрыта для грузовиков

Транспортные власти города федерального значения Севастополя в Крыму приняли решение до конца года закрыть участок трассы "Таврида" на подъезде к городу для большегрузов из-за множества аварий с фурами.

Проехать "с ветерком" из Симферополя до Севастополя по трассе "Таврида" водителям большегрузов до конца текущего 2025 года не получится, им придется искать объездные пути, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города федерального значения.

"С 25 марта вводится ограничение для движения грузового транспорта на участке трассы "Таврида" от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченская. Ограничения будут действовать только в одном направлении дороги - из Симферополя в Севастополь"

- дептранс Севастополя

Причина такого решения – результаты аварийности на трассе, дептранс города был вынужден пойти на такие ограничения, чтобы свести к минимуму ситуацию с аварийностью, растущей в летний период именно на этом участке трассы в геометрической прогрессии, не помогло и скоростное ограничение в 60 км/ч, введенное здесь недавно, передает "Интерфакс".

Пока ограничения для большегрузов будут действовать до конца года.