Вестник Кавказа

Женщин Крыма поздравляют троллейбусы

Женщин Крыма поздравляют троллейбусы
© Фото: министерство транспорта Республики Крым
Сегодня, в канун первого весеннего любимого всеми россиянами, а особенно – россиянками праздника, Международного женского дня 8 Марта, на улицы крымских городов вышли праздничные троллейбусы.

Минтранс Крыма подготовил женщинам роскошный подарок – на улицы Симферополя, Алушты, Ялты и Керчи вышли троллейбусы, украшенные к Международному женскому дню 8 Марта, сообщили в транспортном ведомстве полуострова.

Дизайн каждого из четырех троллейбусов уникален, но это еще не все – завтра в салонах украшенных троллейбусов будут раздавать небольшие сувениры, рассказал в Telegram-канале министерства генеральный директор "Крымтроллейбус" Олег Билычук.

"Дорогие женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Пусть жизнь подарит только приятные сюрпризы и яркие неожиданности, чтобы каждый новый день был радостным и счастливым"

- генеральный директор ГУП РК "Крымтроллейбус" Олег Билычук

Также он выразил надежду на то, что представительницам прекрасного пола понравятся и праздничные троллейбусы, и те сувениры, которые будут раздавятся в их салонах завтра весь день, заверив: они принесут хорошие эмоции пассажиркам и добавят им весеннего настроения.

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