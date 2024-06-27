Вестник Кавказа

Краснодар и Ростов соединил новый автобусный маршрут

Краснодар и Ростов соединил новый автобусный маршрут
© Фото: группа Агроком
Сегодня в свой первый рейс с нового автовокзала Ростова-на-Дону отправился микроавтобус до Краснодара – ходить он будет ежедневно по несколько раз в день, а путь до столицы Кубани займет четыре часа.

С нового Центрального областного автовокзала Ростова-на-Дону сегодня в свой первый рейс отправился микроавтобус, который доставит своих пассажиров в столицу Краснодарского края, сообщила в соцсетях Группа Агроком, управляющая ростовским автовокзалом.

По маршруту запущены новые комфортабельные микроавтобусы, которые ежедневно без выходных будут ездить в Краснодар несколько раз в день.

Напомним, работы по созданию современного автовокзала на месте старого ростовского аэропорта были начаты в мае 2023 года. Была проведена полная реконструкция здания, заменены коммуникации, выполнен весь комплекс работ по обеспечению безопасности объекта массового пребывания людей. Ожидается, что общий объем средств в развитие проекта превысит 5 млрд рублей. Только за первый месяц работы новый автовокзал донской столицы отправил и принял 1800 рейсов.

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