Вестник Кавказа

Сотрудничество в сфере авиасообщения расширят Москва и Тегеран

Сотрудничество в сфере авиасообщения расширят Москва и Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран намерены расширить авиасообщение. Данный вопрос обсуждался на прошедших в Москве консультациях авиационных властей двух стран.

В Москве состоялись консультации авиационных властей России и Ирана. Об этом сказано в сообщении, распространенном 7 марта Минтрансом РФ.

Встреча прошла в здании министерства.

На ней было подчеркнуто, что страны обладают серьезным потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества в области воздушного транспорта.

"Также достигнута договоренность об обмене предложениями по углублению взаимодействия между российскими и иранскими авиакомпаниями"

– российское министерство

В Минтрансе также поведали, что представители Ирана предложили провести следующие консультации на территории Исламской Республики.

Напомним, в настоящее время между Москвой и Тегераном летают самолеты двух авиакомпаний – "Аэрофлот" и Mahan Airlines.

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