Иран сократит обязательства по ядерной сделке

В Тегеране рассказали, что сокращение обязательств по ядерной сделке будет продолжено. Обязательства сокращаются как зеркальный ответ другим сторонам СВПД.

Глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами сообщил о том, что страна продолжит сокращать свои обязательства в рамках СВПД, передает информационное агентство Fars.

"На основании статьи 36 СВПД в случае невыполнения сторонами своих обязательств Иран имеет законное право ответить зеркально и сократить обязательства, и сейчас мы находимся на стадии сокращения этих обязательств"

– Эслами

Напомним, в 2018 году США объявили о выходе из СВПД и вернулись к санкционной политике в отношении Ирана. Исламская Республика в ответ отказался реализовывать часть условий сделки.

В настоящее время в Тегеране заявляют о готовности к возвращению к сделке, если все участники вернутся к выполнению своих обязательств.