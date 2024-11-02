Вестник Кавказа

Иран настроен на укрепление отношений с Россией

Иран настроен на укрепление отношений с Россией
© Фото: МИД Ирана
Иран будет активно укреплять сотрудничество с РФ в сфере экономики, заявил на встрече в Тегеране со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Исламская Республика Иран решительно настроена на укрепление сотрудничества с Россией, и доказательство тому – нынешний уровень отношений Тегерана и Москвы, заявил на встрече со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Встреча прошла в Тегеране в рамках визита в ИРИ российской высокопоставленной экономической делегации, и глава иранского МИД выразил уверенность в том, что этот визит укрепит двухсторонние отношения между странами, передает IRNA.

Также во время встречи дипломаты обсудили вопросы безопасности и нестабильности в регионе, отметив, что такие конфликты угрожают всему ближневосточному региону.

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