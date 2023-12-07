Вестник Кавказа

Ингушетия обзаведется филармонией

Ингушетия обзаведется филармонией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первую филармонию возведут в Ингушетии. На ее строительство будет выделено свыше 1,7 млрд рублей. Здание будет установлено в Магасе, сейчас начались строительные работы.

В Ингушетии приступили к работам по возведению первой в республике филармонии, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. 

На строительство здания выделено более 1,7 млрд рублей. В настоящее время готовится основание под фундамент. Кроме того, уже установлен котлован. 

Сама филармония из блоков в пять этажей будет построена в Магасе. Внутри здания будут зрительный зал, фойе, кулуары, вестибюли и помещения, в которых будут обслужить посетителей. 

Стоит добавить, что строительство здания будет закончено в 2026 году.

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