Ингушетия обзаведется филармонией

Первую филармонию возведут в Ингушетии. На ее строительство будет выделено свыше 1,7 млрд рублей. Здание будет установлено в Магасе, сейчас начались строительные работы.

В Ингушетии приступили к работам по возведению первой в республике филармонии, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

На строительство здания выделено более 1,7 млрд рублей. В настоящее время готовится основание под фундамент. Кроме того, уже установлен котлован.

Сама филармония из блоков в пять этажей будет построена в Магасе. Внутри здания будут зрительный зал, фойе, кулуары, вестибюли и помещения, в которых будут обслужить посетителей.

Стоит добавить, что строительство здания будет закончено в 2026 году.