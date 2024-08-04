Вестник Кавказа

Информацию о войне с Израилем опровергли в Иране

запуск ракеты
© Фото: сайт ЦАХАЛ
КСИР назвал фейком сведения о начале войны с Израилем. Во вторник с территории Ирана по еврейскому государству было выпущено порядка четырех сотен ракет.

Информация о наступлении войны между Ираном и Израилем не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ.

В КСИР отметили, что подобные сообщения фабрикуются намеренно, чтобы оказать психологическое давление на граждан Исламской Республики.

"По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника"

– КСИР

 

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