Информацию о войне с Израилем опровергли в Иране

КСИР назвал фейком сведения о начале войны с Израилем. Во вторник с территории Ирана по еврейскому государству было выпущено порядка четырех сотен ракет.

Информация о наступлении войны между Ираном и Израилем не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ.

В КСИР отметили, что подобные сообщения фабрикуются намеренно, чтобы оказать психологическое давление на граждан Исламской Республики.

"По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника"

– КСИР