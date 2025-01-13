Вестник Кавказа

Командующий КСИР рассказал о первом иранском авианосце для дронов

Командующий КСИР рассказал о первом иранском авианосце для дронов
© Фото: Mehr
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана на днях представили общественности первый иранский авианосец для беспилотных летающих аппаратов, который способен запускать ракеты с дальностью полета более 1000 километров.

Первый иранский авианосец "Шахид Багери", предназначенный для транспортировки и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представленный общественности 6 февраля, может отправлять в воздух различные ударные и разведывательные дроны, перевозить различные вертолеты и запускать баллистические ракеты с дальностью полета более 1000 км, рассказал сегодня командующий военно-морскими силами КСИР Ирана, контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Авианосец может вместить пять небольших вертолетов в своих ангарах, а также четыре больших вертолета прямо на своей взлетно-посадочной полосе, рассказал иранский генерал, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Помимо того, что корабль располагает восемью ангарами, он служит и платформой для базирования и нанесения удара противнику баллистическими ракетами большой дальности: морское базирование позволяет им стартовать на достаточно большом удалении в море, подчеркнул командующий ВМС КСИР Ирана.

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