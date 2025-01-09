Иран испытал новейшие системы ПВО

Иранские военные в ходе совместных с Россией учений противовоздушной обороны проверили в действии модернизированную версию своего новейшего зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373".

В Иране завершились масштабные учения ПВО "Мощь 1403 года", на которых была успешно испытана в действии модернизированная версия зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373" – он впервые действовал вместе с российскими системами С-300.

Учения проходили в пустыне Кавир, ЗРК эффективно поразил условные воздушные цели на большой высоте, также в ходе учений были показаны три новых подземных ракетных комплекса с баллистическими и крылатыми ракетами, передает иранское информационное агентство IRNA.

Совместно с российскими С-300 иранский ЗРК "Бавар-373" будет интегрирован в многоуровневую систему противоракетной обороны ИРИ - такое сочетание позволяет расширить зону поражения, повысить точность обнаружения целей и обеспечить резервирование систем на случай электронной войны, сообшило командование ПВО Ирана.