Вестник Кавказа

Главный военный советник Ирана в Сирии погиб от рук террористов

Главный военный советник Ирана в Сирии погиб от рук террористов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран официально подтвердил сообщения о том, что глава иранских советников в САР был убит во время нападения террористов в ходе текущего обострения ситуации в Сирии.

Командующий военных советников от Ирана в Сирии погиб во время нынешней эскалации, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.

По его словам, главный военный советник Ирана в САР Киюмарс Пурхашеми, известный как Хадж Хашем, был убит террористами.

Он также возложил на Израиль ответственность за активизацию боевиков и резкое обострение ситуации в САР.

Ранее сегодня глава МИД России провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Ирана. Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи договорились поддерживать координацию по совместным действиям в связи с эскалацией в Сирии.

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