Ильхам Алиев соболезнует Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Азербайджанский лидер осудил теракт, который произошел позавчера в подмосковном концертном зале. Жертвами нападения боевиков стали более 130 человек.

В воскресенье, 24 марта, президенты России и Азербайджана пообщались по телефону. Об этом сказано в сообщении, появившемся на сайте лидера АР.

В ходе разговора Ильхам Алиев выразил соболезнования по случаю пятничного теракта в "Крокусе" членам семей жертв трагедии и всему народу РФ.

"Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот ужасный террористический акт, и отметил, что наша страна и народ в это трудное время поддерживают Россию и российский народ"

– пресс-служба президента республики

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что признателен коллеге за солидарность и соболезнования.

Собеседники также акцентировали внимание на том, что продолжат совместную работу по противодействию терроризму.