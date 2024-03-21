Вестник Кавказа

Владельцы "Крокус Сити Холл" пообещали его восстановить

Крокус Сити Холл после теракта
© Фото: Telegram-канал МЧС России
Пострадавший в ходе нападения боевиков концертный зал в подмосковном Красногорске будет восстановлен, сообщили в Crocus Group. Жертвами ужасной трагедии стали по меньшей мере 133 человека.

Концертный зал "Крокус Сити Холл" в Московской области будет восстановлен. Об этом сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале российского холдинга Crocus Group, который владеет залом.

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено"

 – говорится в тексте

В холдинге также выразили глубокие соболезнования всем семьям погибших.

"Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта"

– гласит публикация

Напомним, в пятницу вечером группа боевиков расстреливала из автоматов людей, пришедших на концерт группы "Пикник", и подожгла концертный зал. Площадь пожара составила чуть менее 13 тыс кв метров. Крыша здания обрушилась полностью, а сам зал выгорел.

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