Араз Агаларов: теракт в "Крокус Сити холле" необъясним с точки зрения человеческих ценностей

Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в "Крокус Сити холле". Он рассказал о том, как боевики заходили в здание, и назвал их злодеяние страшнейшей трагедией.

Владелец группы компаний Crocus Group, миллиардер Араз Агаларов сегодня вечером дал первое после теракта в "Крокус Сити холле" интервью, где назвал нападение боевиков на мирных людей, унесшее свыше 130 жизней, страшнейшей трагедией, необъяснимой с точки зрения человеческих ценностей.

"Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило"

– Араз Агаларов

Как пишет РБК, Агаларов рассказал, что группа боевиков проникла в "Крокус Сити холл" сквозь окно соседствующего здания. Во время беспорядочного огня погибли сотрудники концертного зала, в том числе выполнявший охранные функции контролер.

"Параллельно пожар и расстрел – трагедия, с точки зрения общечеловеческих ценностей необъяснимая"

– Араз Агаларов