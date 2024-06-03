Ильхам Алиев прибыл в столицу Турции

Азербайджанский лидер прибыл сегодня в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. Детали поездки не сообщаются.

В понедельник, 10 июня, президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Анкару. Об этом сказано на официальном сайте главы азербайджанского государства.

"В аэропорту Эсенбога Анкары, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица"

– пресс-служба

Детали визита президента АР не сообщаются. Известно лишь, что он проходит по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В настоящее время встреча двух лидеров проходит в аэропорту.