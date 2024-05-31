Эрдоган: связи Азербайджана и Турции крепки во всех сферах

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Бакинской энергетической недели. Послание зачитал глава Минэнерго этой страны Алпарслан Байрактар.
В тексте сказано, что сотрудничеств Баку и Анкары в энергетической сфере принесло бы пользу всему региону. Он подчеркнул, что связи двух стран крепки во всех сферах.
Эрдоган заявил, что проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP внесли большой вклад в развитие сотрудничества между странами.
Говоря о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, президент указал на ее стратегическое значение для Срединного коридора.
"Мы вместе сотрудничаем с Азербайджаном для диверсификации энергетических источников, в ближайшее время мы завершим строительство газопровода в Нахчыван"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Кроме того, Эрдоган оценил шаги по нормализации отношений Азербайджана и Армении. Он назвал мирное соглашение «исторической возможностью».
Глава государства отметил, Анкара настроена на еще большее углубление сотрудничества с Баку. Он также поздравил Азербайджан с председательством на COP29 в этом году.
"Турция готова оказать любое содействие Азербайджану в проведении данного мероприятия"
- Реджеп Тайип Эрдоган