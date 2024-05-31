Эрдоган: связи Азербайджана и Турции крепки во всех сферах

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Бакинской энергетической недели. Он заявил, что Турция хочет еще больше углубить сотрудничество с Азербайджаном.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Бакинской энергетической недели. Послание зачитал глава Минэнерго этой страны Алпарслан Байрактар.

В тексте сказано, что сотрудничеств Баку и Анкары в энергетической сфере принесло бы пользу всему региону. Он подчеркнул, что связи двух стран крепки во всех сферах.

Эрдоган заявил, что проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP внесли большой вклад в развитие сотрудничества между странами.

Говоря о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, президент указал на ее стратегическое значение для Срединного коридора.

"Мы вместе сотрудничаем с Азербайджаном для диверсификации энергетических источников, в ближайшее время мы завершим строительство газопровода в Нахчыван"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, Эрдоган оценил шаги по нормализации отношений Азербайджана и Армении. Он назвал мирное соглашение «исторической возможностью».

Глава государства отметил, Анкара настроена на еще большее углубление сотрудничества с Баку. Он также поздравил Азербайджан с председательством на COP29 в этом году.

"Турция готова оказать любое содействие Азербайджану в проведении данного мероприятия"

- Реджеп Тайип Эрдоган