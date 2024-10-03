Ильхам Алиев подтвердил участие в саммите БРИКС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в беседе с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что посетит саммит БРИКС, который состоится в Казани в начале 20-х чисел октября.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, который пригласил его на мероприятие.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем Вас в Казани 23-24 октября на мероприятиях по линии БРИКС, БРИКС плюс/аутрич"

– Путин

Российский лидер выразил уверенность, что в рамках саммита состоятся интересные встречи, можно будет пообщаться со всеми лидерами стран БРИКС.

Кроме того, уточнил Путин, на саммит были приглашены множество стран, которые хотели бы вести сотрудничество с объединением, подтвердили свой приезд 25 глав таких государства.

Президент РФ выразил мнение, что подобные площадки удобны, так как можно провести переговоры по ряду важных для участников вопросов.

"Думаю, что это будет и полезно, и интересно. Мы Вас ждем в Казани"

– Путин

Ильхам Алиев выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение.

"Азербайджан как раз среди тех 25, о которых Сергей Викторович сказал, которые подтвердили свое участие. С удовольствием принимаю Ваше приглашение и жду с нетерпением новой встречи. Спасибо"

– президент Азербайджана