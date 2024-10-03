Ильхам Алиев подтвердил участие в саммите БРИКС

Азербайджанский президент Ильхам Алиев примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, который пригласил его на мероприятие.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем Вас в Казани 23-24 октября на мероприятиях по линии БРИКС, БРИКС плюс/аутрич"
– Путин
Российский лидер выразил уверенность, что в рамках саммита состоятся интересные встречи, можно будет пообщаться со всеми лидерами стран БРИКС.
Кроме того, уточнил Путин, на саммит были приглашены множество стран, которые хотели бы вести сотрудничество с объединением, подтвердили свой приезд 25 глав таких государства.
Президент РФ выразил мнение, что подобные площадки удобны, так как можно провести переговоры по ряду важных для участников вопросов.
"Думаю, что это будет и полезно, и интересно. Мы Вас ждем в Казани"
– Путин
Ильхам Алиев выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение.
"Азербайджан как раз среди тех 25, о которых Сергей Викторович сказал, которые подтвердили свое участие. С удовольствием принимаю Ваше приглашение и жду с нетерпением новой встречи. Спасибо"
– президент Азербайджана