Хакан Фидан и Сергей Лавров побеседовали о зерне и Украине

Опубликовано: 17:55, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан позвонил сегодня российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, чтобы обсудить перспективы продления зерновой сделки. В турецком ведомстве не стали уточнять, какие предложения в беседе с Лавровым озвучил Фидан.

В преддверии завершающейся через неделю зерновой сделки турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан позвонил сегодня руководителю внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову для беседы по возможному продлению черноморской инициативы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара хотела бы добиться продления зерновой сделки на два ближайших года. При этом Москва подчеркивает, что перспектив у черноморской инициативы нет, поскольку положения по российскому зерну не были выполнены в принципе и другие стороны сделки не стремятся выполнить свои обязательства перед РФ.

Как пишет РИА Новости, в дипломатическом ведомстве Турции сообщили только тематику телефонного разговора Фидана и Лаврова: министры говорили о зерновой сделке, а также о новейших украинских происшествиях.

Турецкие дипломаты не стали уточнять детали, в частности, возможные предложения Анкары по продлению зерновой сделки.