Готовить специалистов в Узбекистане будут еще семь филиалов российских вузов

Опубликовано: 13:02, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане работают четырнадцать филиалов российских вузов, но их явно недостаточно – в скором времени в стране откроется еще семь, они помогут более рационально перераспределить студентов.

В скором времени в Узбекистане откроются еще семь филиалов российских вузов, очень востребованных в стране – этот вопрос обсуждался на восьмом заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, прошедшей в Дагестане, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

"Количество узбекских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, составляет 46 тыс человек, в Узбекистане открыто 14 филиалов российских вузов, планируется открытие еще семи", - говорится в сообщении по итогам встречи, передает Sputnik Узбекистан.

Также участники встречи обсудили создание более благоприятных условий учебы узбекистанцев в российских вузах и увеличение выделяемых из госбюджета России квот на их обучение.

В этом году российские вузы планируют выделить 30 тыс бюджетных мест для абитуриентов из зарубежных стран.

Напомним, годом ранее в российских университетах и их филиалах, в числе которых - подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие, обучалось 53 тыс узбекистанцев. Новые филиалы позволят более рационально перераспределить потоки студентов.