Gloria Jeans закрывает проекты в Израиле

Опубликовано: 19:11, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная российская компания-ритейлер Gloria Jeans на неопределенное время отказалась от открытия магазинов и других проектов в Израиле из-за сложной обстановки в регионе.

Российский ритейлер одежды Gloria Jeans передумал открывать свои магазины в Израиле, все проекты в стране закрыты, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Владимир Мельников.

"После появления информации об открытии первого магазина в Израиле поднялись большие протесты озлобленных людей... Поэтому мы решили не накалять обстановку в это сложное время неопределенности, отказались от открытия и закрыли все проекты в Израиле"

- Владимир Мельников

Компания давно изучает другие зарубежные рынки, в том числе и рынки арабских стран, поскольку вскоре она упрется в верхний потолок внутреннего оборота, ситуацию усложнил уход зарубежных брендов, в связи с этим сеть и рассматривает новые рынки сбыта.

Напомним, сеть Gloria Jeans насчитывает уже 704 магазина более чем в 300 городах России, а выручка компании по итогам 2022 года составила 70 млрд рублей, показав рост на 15%.