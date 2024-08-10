Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонную беседу

Сегодня состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым главой МИД Ирана Сейидом Аббасом Арагчи, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы взаимного сотрудничества.

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Ирана Сейидом Аббасом Арагчи, сообщили в МИД Азербайджана.

Прежде всего, Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел ИРИ и пожелал ему успехов в работе, а также пригласил иранского коллегу посетить Азербайджан, передает Trend.

Сейид Аббас Арагчи выразил благодарность коллеге за поздравления и пожелания по случаю назначения, отметив, что удовлетворен восстановлением работы посольства Азербайджана в Тегеране.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран в телефонной беседе обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и региональные вопросы.

Главы МИД двух стран договорились и дальше укреплять сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в ряде совместных проектов, в том числе в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций.