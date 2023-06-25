Главы МИД Азербайджана и Армении завтра встретятся в Вашингтоне

Опубликовано: 20:09, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Азербайджана

Завтра в столице США стартует очередной раунд переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, которые проведут главы внешнеполитических ведомств двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон на встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом Вашингтон, где с 26 июня начнется очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится на сайте МИД.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в Вашингтоне в начале мая.

Переговоры глав МИД должны были состояться еще 12 июня, однако были перенесены по просьбе азербайджанской стороны.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 16 июня армянский премьер Никол Пашинян анонсировал переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Пашинян заявил, что министры иностранных дел двух государств вновь встретятся в Вашингтоне. Ранее они проводили переговоры в американской столице в начале мая.