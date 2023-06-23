Опубликовано: 9:59, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана допустили подписание мирного договора с Арменией в текущем году. Для этого Еревану нужно проявить волю и делать шаги к нормализации отношений.

Глава внешнеполитического ведомства Армении Джейхун Байрамов допустил подписание мирного соглашения с Арменией в текущем году.

Министр иностранных дел отметил, что Еревану для подписания договора с Баку следует проявить волю и делать шаги к нормализации отношений.

По его словам, если Армения приступит к действиям, а не будет отделываться заявлениями, то к концу года может состояться подписание документа.

При этом Байрамов подчеркнул, что заключение соглашения будет отложено, если Ереван к нему не готов.

Почему Армения не проявляет волю?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что подписание мирного договора в этом году представляется маловероятным из-за слишком сильного давления на премьер-министра Армении Никола Пашиняна со стороны Запада.

"В этом году я не ожидаю подписания мирного договора. Дело в том, что западные кураторы Пашиняна в настоящее время не заинтересованы в наступлении мира на Южном Кавказе. Они заинтересованы в том, чтобы продолжать создавать для России постоянный очаг напряженности в Закавказье. Поскольку у них есть влияние на Пашиняна, Ереван будет делать все, чтобы до подписания документов в этом году дело так и не дошло", - сказал он.

"Есть и другой сдерживающий фактор – это угроза всплеска недовольства националистов в Армении и диаспоре. Никол Пашинян все еще опасается гнева националистической части элит, которая способна устроить попытку госпереворота и физического устранения премьер-министра. Такой опыт в Армении есть. Поэтому, думаю, армянское руководство до конца года точно будет вести свою любимую тактику по принципу "Мы, может быть, попробуем это сделать когда-нибудь"", - заключил Алексей Фененко.