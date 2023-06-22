Опубликовано: 11:33, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне. Он добавил, что Ереван приложит все усилия для подписания мирного договора.

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

Он заявил, что Ереван должен приложить все усилия для подписания мирного договора с Баку.

"На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и наша делегация направляется в США с таким настроем"

- Никол Пашинян

Премьер отметил, что Азербайджан и Армения планируют провести заседание комиссии по делимитации границ. Также он подтвердил настрой Еревана на разблокировку коммуникаций.