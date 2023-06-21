Опубликовано: 19:44, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД РФ призвали Армению не искать невиновных, а следовать трехсторонним договоренностям Москвы, Баку и Еревана. Также ведомство попросило руководство Армении не самоустраняться от процесса.

Армении пора прекратить искать виновных в событиях осени 2020 года и сосредоточиться на выполнении трехсторонних договоренностей лидеров трех государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат предложила оставить данные вопросы историкам, которые смогут найти ответы. Она подчеркнула, что вклад России в завершении конфликта на Южном Кавказе в 2020 году зафиксированы на бумаге.

По словам политика, Пашинян на заседании в армянском парламенте, которое было посвящено событиям 44-дневной войны, только и делал что оправдывался. Она Захарова добавила, что события были связаны политикой внутри самой Армении.

Также она потребовала от армянской стороны не заниматься простоем в деятельности по договоренностям, который плохо влияет на процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.