МИД РФ: отказ Пашиняна от Карабаха дает четкость диалогу Баку и Еревана

Опубликовано: 14:30, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова позитивно оценила решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от претензий на Карабахский экономический район Азербайджана. Она подчеркнула, что четкость позиции Еревана по этому вопросу создает условия для исполнения ранее принятых документов по армяно-азербайджанскому урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга приветствовала сегодня решение руководства Армении признать Карабахский экономический район территорией Азербайджанской Республики и тем самым отказаться от претензий к территориальной целостности Азербайджана.

Мария Захарова пояснила, что конкретизация позиции Еревана позволяет более эффективно вести переговоры об армяно-азербайджанском урегулировании, что крайне важно для России как посредника в послевоенных процессах на Южном Кавказе. Она подчеркнул, что четкость позиции Никола Пашиняна будет содействовать исполнению обязательств сторон по всему корпусу ранее подписанных документов.

Дипломат напомнила, что решение Никола Пашиняна является закономерным развитием договоренностей между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, достигнутым 7 октября 2022 года в Праге, когда на первом саммите Европейского политического сообщества они приняли совместное заявление о взаимном признании территорий по Алматиснской декларации 1991 года, устанавливающей, что границы между суверенными государствами на месте СССР соответствуют границам между советскими республиками.

"Как мы неоднократно говорили, пражская договоренность дала качественно новые рамки переговорному процессу между Баку и Ереваном"

– Мария Захарова

Она добавила, что благодаря переговорам глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна 19 мая в Москве сторонам удалось существенно продвинуться в проработке текста мирного договора, улучшить понимание между Баку и Ереваном и сблизить их подходы к ряду пунктов основополагающего документа.