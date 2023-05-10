Захарова назвала контрпродуктивной критику Пашиняном ОДКБ

Обсуждения в негативном ключе деятельности ОДКБ, которые Ереван ведет вне организации, несмотря на наличие соответствующих каналов, контрпродуктивны, заявила Мария Захарова.
Представитель МИД РФ описала позицию России по критике, которая звучит из Еревана в отношении ОДКБ.
По словам Марии Захаровой, такие высказывания Никола Пашиняна контропродуктивны.
Дипломат обратила внимание на недоумение, вызванное желанием Еревана оценивать эффективность работы ОДКБ вне организации, при том, что именно с этой целью были созданы ранее и действуют и сейчас соответствующие форматы и каналы коммуникации.
"И самое главное, участники этой организации готовы не только это все выслушать, но и готовы работать на этом направлении"
— Мария Захарова