Захарова назвала контрпродуктивной критику Пашиняном ОДКБ

Опубликовано: 19:49, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обсуждения в негативном ключе деятельности ОДКБ, которые Ереван ведет вне организации, несмотря на наличие соответствующих каналов, контрпродуктивны, заявила Мария Захарова.

Представитель МИД РФ описала позицию России по критике, которая звучит из Еревана в отношении ОДКБ.

По словам Марии Захаровой, такие высказывания Никола Пашиняна контропродуктивны.

Дипломат обратила внимание на недоумение, вызванное желанием Еревана оценивать эффективность работы ОДКБ вне организации, при том, что именно с этой целью были созданы ранее и действуют и сейчас соответствующие форматы и каналы коммуникации.

"И самое главное, участники этой организации готовы не только это все выслушать, но и готовы работать на этом направлении"

— Мария Захарова