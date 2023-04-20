Пашинян согласился на миссию ОДКБ в Армении

© Фото: Сайт армянского премьера. Встреча Никола Пашиняна и генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

Армения в целом готова к размещению миссию ОДКБ, заявил Никол Пашинян. В то же время премьер уточнил, что эта тема пока находится в процессе обсуждения.

Армянская сторона готова принять миссию ОДКБ - ранее о том, что предложение по миссии организации остается на столе, сообщили в Москве.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики.

"Не только Россия готова, но и Армения. Мы определили круг своей обеспокоенности, или нашего желания. Наше стремление в том, чтобы миссия была эффективной"

— Никол Пашинян

По словам главы правительства, этот вопрос играет большую роль не только для непосредственных участников, то есть Армении и ОДКБ, но и для всего региона.

В то же время, отметил Пашинян, соответствующие обсуждения продолжаются.

Две миссии - ОДКБ и ЕС

Армянский премьер также указал на разницу между миссиями ОДКБ и Евросоюза.

Пашинян напомнил о договоренностям между ОДКБ и Ереваном по безопасности Армении, а также о том, что в январе прошлого года Армения успешно выполнила свои обязанности во время событий в Казахстане.

По его словам, поэтому Армения может ожидать от ОДКБ гораздо больше, чем от Евросоюза.

Стоит ли верить Пашиняну?

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что слова Никола Пашиняна вовсе не означают, что Ереван действительно намерен разместить на территории Армении миссию ОДКБ.

"Сегодня Пашинян заявил одно, завтра заявит другое, а послезавтра третье. Судить о намерениях и добросовестности руководства Армении можно исключительно по практическим делам. Ситуация на земле не дает пока оснований каких-то комплиментарных и оптимистических оценок в связи с этим заявлением Пашиняна. Задача армянского премьер-министра – политически мимикрируя, сохранять за собой власть. В зависимости от того, как развивается ситуация, кто и с какой стороны на него давит, он действительно говорит сегодня одно, а завтра другое", - пояснил он.

Сайт премьер-министра Армении

"В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Никол Пашинян подписал Трехстороннее заявление, но из пунктов этого документа Арменией ничего не выполнено. А от устных заявлений толку еще меньше, чем от письменных документов, которые подписал Пашинян. В практическом плане мы пока видим, что вместо миссии ОДКБ в Армении находится наблюдательная миссия Евросоюза, состоящая из кадровых военнослужащих и разведчиков под дипломатическим прикрытием. В сравнении с этим фактом все слова Пашиняна имеют нулевую цену", - отметил Игорь Коротченко.

"Пока в Армении не будет развернут соответствующий контингент наблюдателей ОДКБ, а европейская миссия "наблюдателей" не уедет обратно в Евросоюз, доверять словам Никола Пашиняна нет оснований. Если же это произойдет, мы сможем сказать, что да, Никол Воваевич выполняет озвученные обязательства. Но только если это произойдет", - добавил политический аналитик.

Армения и ОДКБ

Эксперт также обратил внимание на отсутствие у Армении активных контактов с ОДКБ в целом. "Армения как член ОДКБ должна руководствоваться уставом Организации и всесторонние развивать с ней отношения. Она же развивает всесторонние отношения с Западом, а не с ОДКБ. Армения отказалась подписать ряд важнейших документов по итогам саммита ОДКБ в прошлом году. Мы слышали абсолютно хамские заявления в адрес Организации от высшего руководства Армении. И по этой причине тоже "хорошие" слова Пашиняна не дают повода для оптимизма. Что бы он ни говорил, Армения свои обязательства, в том числе перед ОДКБ, не выполняет", - заключил Игорь Коротченко.