Вестник Кавказа

Главный тренер сборной Грузии оценил дебют команды на Евро

сборная Грузии по футболу
© Фото: страница сборной Грузии по футболу в социальных сетях
Грузинская сборная в своем дебютном матче на чемпионатах Европы по футболу уступила Турции. После игры наставник грузинской команды отметил, что его подопечные могут гордиться собой.

Главный тренер сборной Грузии по футболу дал комментарий после встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в которой его подопечные потерпели поражение от национальной команды Турции.

По словам Вилли Саньоля, грузинская сборная может гордиться своей игрой.

"Проигрывать всегда неприятно, но я думаю, что моя команда может гордиться своей игрой и тем, как мы представляем свою страну. Думаю, мы не уступили сопернику по числу созданных моментов"

– наставник грузинской команды

Он подчеркнул, что во вчерашнем матче Грузии не хватило немного таланта и опыта.

"Но мы обязательно станем опытнее благодаря участию в подобных турнирах. Чем чаще мы будем играть в таких матчах, тем сильнее будем становиться"

– Вилли Саньоль

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