Вестник Кавказа

Грузия уступила Турции в дебютном матче на Евро

игроки сборной Турции по футболу
© Фото: страница Федерации футбола Турции в соцсетях
Сборная Грузии по футболу потерпела поражение от Турции в своем первом матче на чемпионате Европы. В следующем туре грузинская команда встретится с Чехией.

В Дортмунде только что завершился матч чемпионата Европы по футболу группы F между сборными Турции и Грузии. Победу со счетом 3:1 одержала турецкая команда.

У турок отличились защитник Мерт Мюльдюр (25-я минута), а такэе полузащитники Арда Гюлер (65-я) и Керем Актюркоглу (90+7). У грузинской команды гол на свой счет записал нападающий Жорж Микаутадзе (32-я минута).

Вместе с Турцией и Грузией в группе F выступают Португалия и Чехия. Их встреча начнется сегодня в 22:00 (мск).

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