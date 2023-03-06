Глава МИД РФ: Запад переманивает Азербайджан и Армению

Сергей Лавров прокомментировал попытки западных стран взять на себя роль России в дальнейшей нормализации между Баку и Ереваном. Дипломат напомнил о вкладе Москвы в армяно-азербайджанское урегулирование.

Страны Запада болезненно восприняли прогресс в нормализации между Азербайджаном и Арменией, которого удалось достичь благодаря России, и теперь пытаются перетянуть на себя посредничество между Баку и Ереваном. Такое заявление сделал глава МИД РФ.

Он напомнил, что Вторая Карабахская война была остановлена при "решающей роли" президента России. Сергей Лавров обратил внимание и на то, что только благодаря участию Владимира Путина на уровне глав государств были подписаны трехсторонние заявления, содержащие основополагающие параметры послевоенной нормализации. Документы, добавил дипломат, регулировали ситуацию с делимитацией госграницы, а также разблокирование коммуникаций и заключение мирного соглашения.

"В последнее время мы видим, как уже после достижения этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что России удается достигать прогресса на этом направлении, и они стали заманивать армян, азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу"

– Сергей Лавров