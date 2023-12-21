Где отпраздновать Рождество? CNN рекомендует Тбилиси

CNN включил Тбилиси в список городов, в котором стоит отпраздновать Рождество и Новый год. Телекомпания также добавила в список и другие известные города Европы.

Американская телекомпания CNN рекомендовала посетить Тбилиси во время Рождества и Нового года, пишет пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.

Автор статьи Джо Минигель перечислил 12 городов Европы, в которых необходимо побывать во время зимних праздников. В список он включил и столицу Грузии.

"Если вы любите Рождество, то должны посетить Грузию и ее столицу. Здесь Рождество и Новый Год считаются главными праздниками. В Грузии большая часть населения является православными христианами, поэтому они Рождество отмечают 7 января, вместо 25 декабря"

- CNN

В своей статье журналист подчеркнул, что в праздничные дни жители столицы дарят друг другу подарки, а столицу озаряют фейерверки и салюты. У здания грузинского парламента установлена елка, рождественское село и ярмарки.

Кроме Тбилиси, Минигель включил в список Вену, Тромсе, Кольмар, Брюгге, Гетеборг, Вроцлав, Рованиеми, Рюдесхайм-ам-Райн, Валкенбург-ан-де-Гел и Ротенбург-об-дер-Таубер.