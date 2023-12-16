Когда надоел оливье – интересные салаты на новогодние праздники

Череда новогодних праздников начинается, после обязательных оливье и селедки под шубой настает время экспериментов. Представляем три «именитых» салата, чтобы удивить гостей и близких на праздничном застолье.

Баку, Тбилиси, Ташкент - тем, кто только планирует побывать в этих городах, рекомендует попробовать «именные» салаты столиц Азербайджана, Грузии и Узбекистана. Кулинарное путешествие порадует тех, кто остался дома на праздники, а также даст возможность немного познакомиться с традиционными вкусами кухонь других стран.

Салат Баку

Много душистой зелени, баклажаны и сладкие помидоры. Салат, представляющий Азербайджан, очень яркий как внешне, так и на вкус. Ингредиенты: баклажаны, помидоры, красный лук, разная зелень (кинза, базилик, петрушка, укроп), чеснок. Опционально добавляются свежие огурцы и цветной болгарский перец.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баклажаны нужно нарезать и отварить 5-7 минут в подсоленной воде, тем временем измельчить зелень и чеснок, нарезать лук и овощи. Отдельно готовится заправка: мед, масло, уксус или лимонный сок, соль и перец. Затем все смешивается и настаивается несколько часов в холодильнике.

Салат Тбилиси

Этот салат вобрал в себя все «изюминки» грузинской кухни. В составе красная фасоль, чеснок и орехи, мясо, зелень. Красивый и питательный салат не содержит майонеза, от которого многие устают за новогодние праздники.

Чтобы приготовить салат «Тбилиси», потребуется: говядина, фасоль, красный лук, чеснок, сладкий перец, грецкие орехи, кинза или петрушка, хмели-сунели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мясо следует отварить заранее, красную фасоль можно также сварить, а можно добавить консервированную. Остальные ингредиенты измельчить, все смешать, заправить маслом в смеси с уксусом. Салату лучше дать время настояться - от получаса до суток.

Салат Ташкент

Минимум ингредиентов, простота приготовления, необычный вкус - таков салат «Ташкент». Отварная говядина и яйца, обжаренный лук, свежая редька, вот и все, что потребуется для этого салата. Говядину можно заменить на курицу, а яйца, при желании, исключить. В зависимости от пропорции, салат может получиться более легким и освежающим благодаря редьке, или питательным - благодаря мясу и яйцам.

© Фото: Anna Nekrashevich, pexels

Для заправки используют смесь майонеза и сметаны или просто сметану. Предпочтительно добавлять в «Ташкент» свежую зеленую редьку, но ее можно заменить на турнепс или дайкон.

Приятного аппетита и хороших праздников!