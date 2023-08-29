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Фраза "самолет взорвется" на чеченском едва не сорвала рейс Санкт-Петербург - Грозный

Фраза &quot;самолет взорвется&quot; на чеченском едва не сорвала рейс Санкт-Петербург - Грозный
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Чечни заявил о взрыве самолета, который должен был совершить рейс Санкт-Петербург - Грозный. Мужчину задержали и потребовали объяснить причину действий.

Житель Чеченской Республики едва не сорвал авиарейс Санкт-Петербург - Грозный, сообщает телеграм-канал Baza.

Перед полетом мужчина сказал на чеченском языке, что "самолет взорвется", что повергло находящихся на борту граждан в молчание, так как слова поняли соседи.

Руководству "Пулково" сообщили об инциденте, после чего самолет был тщательно досмотрен. Мужчина был задержан полицейскими. Его призвали объяснить причину своих действий.

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