Фраза "самолет взорвется" на чеченском едва не сорвала рейс Санкт-Петербург - Грозный

Опубликовано: 14:09, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Чечни заявил о взрыве самолета, который должен был совершить рейс Санкт-Петербург - Грозный. Мужчину задержали и потребовали объяснить причину действий.

Житель Чеченской Республики едва не сорвал авиарейс Санкт-Петербург - Грозный, сообщает телеграм-канал Baza.

Перед полетом мужчина сказал на чеченском языке, что "самолет взорвется", что повергло находящихся на борту граждан в молчание, так как слова поняли соседи.

Руководству "Пулково" сообщили об инциденте, после чего самолет был тщательно досмотрен. Мужчина был задержан полицейскими. Его призвали объяснить причину своих действий.