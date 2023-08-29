Фраза "самолет взорвется" на чеченском едва не сорвала рейс Санкт-Петербург - Грозный

Житель Чечни заявил о взрыве самолета, который должен был совершить рейс Санкт-Петербург - Грозный. Мужчину задержали и потребовали объяснить причину действий.
Житель Чеченской Республики едва не сорвал авиарейс Санкт-Петербург - Грозный, сообщает телеграм-канал Baza.
Перед полетом мужчина сказал на чеченском языке, что "самолет взорвется", что повергло находящихся на борту граждан в молчание, так как слова поняли соседи.
Руководству "Пулково" сообщили об инциденте, после чего самолет был тщательно досмотрен. Мужчина был задержан полицейскими. Его призвали объяснить причину своих действий.