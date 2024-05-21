ЕС не хочет вводить санкции против Грузии за закон об иноагентах

На следующей неделе грузинский парламент намерен оспорить вето президента, которое она наложила на резонансный закон об иноагентах. В ЕС раньше предупреждали власти республики, что принятие этого закона может заморозить процесс вступления республики в состав сообщества.

Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Грузии из-за резонансного закона об иноагентах. Об этом поведал 24 мая высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, они попытаются объяснить грузинскому руководству, что этот закон противоречит интеграции республики в Евросоюз.

"Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон. Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это. Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет"

– представитель ЕС

Он уточнил, что Евросоюз в данном случае не намерен прибегать к наказательным мерам в отношении Грузии.

"Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция"

– европейский чиновник

Закон об иноагентах в Грузии

Грузинский парламент принял данный закон в первом чтении 17 апреля, а в окончательном чтении – 14 мая. После этого президент страны наложила на него вето, которое парламентарии намерены оспорить на заседании 28 мая.