Вестник Кавказа

ЕС не хочет вводить санкции против Грузии за закон об иноагентах

ЕС не хочет вводить санкции против Грузии за закон об иноагентах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе грузинский парламент намерен оспорить вето президента, которое она наложила на резонансный закон об иноагентах. В ЕС раньше предупреждали власти республики, что принятие этого закона может заморозить процесс вступления республики в состав сообщества.

Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Грузии из-за резонансного закона об иноагентах. Об этом поведал 24 мая высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, они попытаются объяснить грузинскому руководству, что этот закон противоречит интеграции республики в Евросоюз.

"Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон. Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это. Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет"

 – представитель ЕС

Он уточнил, что Евросоюз в данном случае не намерен прибегать к наказательным мерам в отношении Грузии.

"Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция"

– европейский чиновник

Закон об иноагентах в Грузии

Грузинский парламент принял данный закон в первом чтении 17 апреля, а в окончательном чтении – 14 мая. После этого президент страны наложила на него вето, которое парламентарии намерены оспорить на заседании 28 мая.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главы МИД Стран ЕС обсудят закон об иноагентах в Грузии 

Главы МИД Стран ЕС обсудят закон об иноагентах в Грузии 

Что стоит за скандалом с грузинскими «иноагентами»?

Что стоит за скандалом с грузинскими «иноагентами»?

Закроется ли путь в ЕС для Грузии?

Закроется ли путь в ЕС для Грузии?

Алексей Наумов: Закон об иноагентах в Грузии будет принят

Алексей Наумов: Закон об иноагентах в Грузии будет принят

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы