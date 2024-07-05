Вестник Кавказа

Эрдоган: Зангезурский коридор завершит мирный договор между Баку и Ереваном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорый мир между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что открытие Зангезурского коридора позитивно скажется на развитии региона.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

"Мы надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир. Мы, Турция, всем сердцем поддерживаем достижение мира"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что этому поспособствует открытие Зангезурского коридора, который, по его словам, позитивно скажется на развитии Южного Кавказа.

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