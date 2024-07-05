Эрдоган пожелал Баку и Еревану воцарения мира

Президент Турции пожелал Азербайджану и Армении скорейшего подписания мирного договора. Он отметил, что Анкара хочет увидеть воцарение мира.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне ответил на вопрос, связанный с нормализацией отношений между Баку и Ереваном.

Президент страны пожелал Азербайджану и Армении скорейшего подписания мирного соглашения. Он отметил, что Анкара хочет увидеть воцарение мира как можно скорее.

Глава республики подчеркнул, что руководство Азербайджана, а также армянские власти предпринимают позитивные шаги в данном направлении.

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также госсекретаря США Энтони Блинкена.

Участники высоко оценили действия, направленные на заключение мира на Южном Кавказе. Стороны договорились продолжить работу по подписанию документа.