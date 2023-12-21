Эрдоган: Турция укрепляет позиции на «глобальной шахматной доске»

Президент Турции заявил, что его страна укрепляет свои позиции на «глобальной шахматной доске». Он добавил, что Анкара приняла справедливую и решительную позицию по региональным конфликтам.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сегодня Турция постоянно укрепляет свои позиции как влиятельной державы и ключевого участника на «глобальной шахматной доске».

Он отметил, что действия турецкой разведывательной службы парализовали работу лидеров запрещенной в Турции организации РПК на территориях Ирака и Сирии. Кроме того, президент подчеркнул, что Турция ликвидировала руководство РПК в Ираке и Сирии через целенаправленные разведывательные операции.

Эрдоган заявил, что Анкара принята справедливую и решительную позицию в региональных конфликтах, в том числе в событиях вокруг Израиля и сектора Газа, что помешало планам определенных кругов.