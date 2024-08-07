Эрдоган рассказал об успехах Турции в борьбе с терроризмом

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция добилась успехов в борьбе с терроризмом. Он подчеркнул, что Анкара не отступит от своей позиции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна продолжит борьбу с террористами до тех пор, пока угроза не будет полностью снята с повестки дня.

Президент заявил, что Турция добилась исторических успехов в борьбе с террористами запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Глава государства напомнил о ликвидации турецкими силами безопасности опасного боевика РПК, который находился в международном розыске.

Эрдоган подчеркнул, что Турция заставит всех террористов отвечать за каждую пролитую каплю крови. Он добавил, что Анкара не отступит от своих позиций.

Руководитель страны сказал, что граждане должны чувствовать поддержку государства в любой ситуации. Эрдоган назвал уничтожение преступности главной задачей силовых структур.

"Никто не имеет права быть выше закона. Мафиозные группировки, банды, преступные сети - вы обязаны бороться с каждым проявлением этого беззакония"

- Реджеп Тайип Эрдоган