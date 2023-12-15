Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину

Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Махмудом Аббасом. Он заявил, что Израиль продолжает убивать мирное население в Газе. Президент призвал исламский мир к активизации.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе переговоров стороны говорили об операции Израиля в секторе Газа, шагах для достижения прекращения огня и текущих событиях на Ближнем Востоке.

Глава республики заверил Аббаса, что Турция продолжит поддерживать Палестину и усиливать давление международного сообщества на Тель-Авив.

Эрдоган напомнил о действиях Израиля против мирных жителей сектора Газа. Он сообщил о недопустимости молчания Запада и продолжения его помощи Тель-Авиву.

Президент потребовал от исламского мира активизировать усилия для обеспечения прекращения боевых действий в Газе и доставки гуманитарной помощи жителям Палестины.

В конце переговоров глава государства выразил удовлетворение, что Аббас выступит с речью в турецком парламенте.