В Турции сообщили о продолжении поддержки Палестины

В администрации президента Турции сообщили, что страна продолжит поддерживать Палестину, даже если Анкара в данном вопросе останется в одиночестве.

Глава департамента коммуникации администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

«Турция в вопросе урегулирования кризиса в Газе всегда будет поддерживать Палестину»

- Фахреттин Алтун

Он подчеркнул, что Турция продолжит вести данную политику, даже если останется в одиночестве на мировой арене.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что позиции России и Турции по палестинской проблеме сходятся. По его словам, тема конфликта на Ближнем Востоке будет обсуждаться в ходе его визита в Стамбул в начале 2024 года.